Apple propose aujourd’hui au téléchargement la version finale (build 23E246) d’iOS 26.4 sur iPhone et d’iPadOS 26.4 sur iPad. Elle arrive après plusieurs bêtas et une release candidate.

Les nouveautés d’iOS 26.4

Il y a plusieurs nouveautés au programme, voici les notes d’Apple pour iOS 26.4 :

Apple Music Concerts vous aide à découvrir les concerts à proximité des artistes de votre bibliothèque et vous recommande de nouveaux artistes en fonction de ce que vous écoutez.

La fonctionnalité de reconnaissance des morceaux hors ligne dans le Centre de contrôle identifie les morceaux sans connexion Internet et vous transmet les résultats automatiquement dès que votre appareil est connecté.

Le widget << Musique d’ambiance >> pour les catégories Repos, Relaxation, Productivité et Bien-être affiche des playlists créées avec soin sur l’écran d’accueil.

Les arrière-plans en plein écran donnent aux pages d’album et de playlist un aspect plus immersif. Accessibilité L’option « Réduire les effets d’éclat » permet d’atténuer les clignotements clairs lors du toucher des éléments comme les boutons.

Les réglages de sous-titrage et de sous-titres codés sont disponibles à partir de l’icône du sous-titre lors de la lecture de contenus multimédias, ce qui les rend plus faciles à trouver, à personnaliser et à prévisualiser.

L’option « Réduire les animations » réduit plus systématiquement les animations de Liquid Glass pour les utilisateurs sensibles aux mouvements à l’écran. Cette mise à jour apporte également les améliorations suivantes : Prise en charge des AirPods Max 2.

8 nouveaux Emoji, comprenant une orque, un trombone, un glissement de terrain, une personne faisant de la danse classique et un visage déformé, sont désormais disponibles dans le clavier Emoji.

Freeform rejoint Apple Creator Studio et propose désormais des outils avancés de création et d’édition d’images, ainsi qu’une bibliothèque de contenu premium.

Vous pouvez marquer des rappels comme urgents à partir de la barre d’outils rapide ou en appuyant longuement, et filtrer les rappels urgents dans vos listes intelligentes.

Le partage des achats permet aux membres adultes des groupes de partage familial d’utiliser leur propre mode de paiement lors des achats, sans dépendre de l’organisateur du groupe.

La précision du clavier est améliorée lors de la saisie rapide.

Pour mettre à jour vers iOS 26.4, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pouvez également téléchargement le firmware depuis notre page dédiée puis procéder à l’installation via le Finder (Mac) ou iTunes (Windows).