Apple a proposé la bêta 2 d’iOS 26.4 et il a plusieurs nouveautés en ce qui concerne les opérateurs français sur iPhone, notamment pour la 5G+ (5G SA) du côté de SFR et les appels en 5G (VoNR) chez l’opérateur au logo rouge et Bouygues Telecom.

La 5G+ (5G SA) sur iPhone pour les clients de SFR

Aussi bien Orange que Bouygues Telecom et Free Mobile proposent le support de la 5G+ sur iPhone et voilà maintenant que SFR s’ajoute à la liste avec iOS 26.4.

La 5G+ (5G SA) est un réseau qui utilise des infrastructures entièrement dédiées et indépendantes, ne reposant sur aucune infrastructure 4G, tandis que la 5G NSA (Non-Standalone Access), celle qui a été utilisée jusqu’à présent par les opérateurs, exploite les infrastructures 4G existantes pour monter en puissance. L’idée avec cette « vraie » 5G est d’avoir de meilleurs débits, une latence réduite et une fiabilité renforcée.

Les appels en 5G (VoNR) pour SFR et Bouygues Telecom

Comme le souligne Tiino-X83, le carrier bundle de la mise à jour d’Apple inclut également le support des appels en 5G (VoNR) sur iPhone chez SFR et Bouygues Telecom. C’est déjà disponible du côté d’Orange et Free Mobile. Cela offre plusieurs avantages : une qualité audio améliorée avec des codecs plus avancés, une voix plus naturelle, des temps de mise en relation plus rapides, des communications plus stables avec moins de coupures même en zone très dense, le maintien permanent en 5G pendant l’appel permettant de continuer à utiliser des applications gourmandes en data (vidéo, navigation, partage de fichiers) sans dégradation et une meilleure efficacité énergétique en limitant les bascules entre 4G et 5G.

Parmi les autres nouveautés avec la bêta 2 d’iOS 26.4, on retrouve des réglages accessibles pour La Poste Mobile, le support du MTU pour Free Mobile, l’association de sécurité (SA) lors de l’association Wi-Fi chez Free Mobile et le transfert d’eSIM possible entre un iPhone et un smartphone Android pour les clients d’Orange.

Comme vu hier soir, il y a aussi le RCS chiffré de bout en bout entre iPhone et smartphones Android qui est testé. Cela concerne toutefois certains opérateurs dans le monde.