La fonction de lecture vidéo dans la voiture avec CarPlay, comme ce fut annoncé par Apple lors de la WWDC 2025, se précise dans la première bêta d’iOS 26.4. Des références à cette fonctionnalité apparaissent dans le code et le développeur Thomas Dye est parvenu à la faire fonctionner partiellement dans le simulateur CarPlay de Xcode. On retrouve aussi le support d’Apple TV.

Un aperçu de la lecture vidéo avec CarPlay

La fonctionnalité n’est pas encore accessible aux utilisateurs, mais le simulateur donne une première idée de son fonctionnement. Depuis un iPhone connecté à CarPlay, toute application compatible avec AirPlay peut envoyer sa vidéo sur l’écran du véhicule. Un bouton dans la Dynamic Island de l’iPhone permet à tout moment de transférer la vidéo d’un support à l’autre.

La démonstration révèle également une application Apple TV intégrée à CarPlay. Elle donne accès à l’ensemble des films et séries du service de streaming, la bibliothèque vidéo personnelle de l’utilisateur et un onglet pour les matchs de football (MLS). Apple a déjà précisé que la fonctionnalité sera limitée aux véhicules à l’arrêt, conformément aux exigences de sécurité.

Thomas Dye lui-même note que le support en est encore à ses débuts. D’ailleurs, l’application Apple TV affichée dans le simulateur pourrait être plus complète que ce qu’Apple proposera réellement dans la version finale. Rien ne garantit que les différentes sections montrées seront toutes disponibles au lancement.

La version finale d’iOS 26.4 sera disponible au printemps, mais Apple pourrait reporter la lecture vidéo avec CraPlay à iOS 26.5 si le développement nécessite plus de temps. Une dernière contrainte s’ajoute côté déploiement : comme l’indique Apple, les constructeurs automobiles devront proposer le support dans leurs systèmes. Cela signifie que même une fois iOS 26.4 disponible, la fonctionnalité ne sera pas accessible immédiatement dans toutes les voitures.