Apple a racheté Patchflyer, une toute petite société allemande qui ne compte qu’un seul employé. Derrière cette acquisition discrète, la firme de Cupertino met la main sur une technologie liée à l’étalonnage et à la gestion des couleurs, avec un intérêt évident pour ses logiciels créatifs.

Color.io pourrait renforcer les outils créatifs d’Apple

Le rachat porte sur Color.io, un outil sous forme application Web qui se consacre à la gestion des couleurs et à l’étalonnage de l’imagerie numérique. À lui seul, ce positionnement suffit à rendre plausible une intégration future dans des logiciels comme Final Cut Pro ou Pixelmator Pro.

Patchflyer est dirigée par Jonathan Marvin Ochmann, qui en est aussi l’unique salarié.

Apple n’a rien indiqué sur l’usage précis de cette technologie. Mais l’étalonnage occupe une place importante dans le montage vidéo et reste aussi un sujet utile dans l’édition d’image.

Patchflyer ne se limite d’ailleurs pas à une simple application de correction colorimétrique. L’entreprise travaille sur des outils propriétaires liés à la science des couleurs, aux mesures spatiales, à la modélisation acoustique, ainsi qu’à plusieurs bibliothèques d’outils et de scripts.

Cette spécialisation technique correspond bien aux éléments logiciels qu’Apple peut utiliser pour enrichir ses applications présentes dans l’Apple Creator Studio.

Le calendrier exact du rachat reste flou

Le site de la Commission européenne confirme l’acquisition, mais pas son calendrier exact. Il semblerait toutefois qu’Apple a racheté Patchflyer à l’automne 2025, même si une finalisation au début de 2026 reste aussi possible.

Le site de Patchflyer donne lui aussi le sentiment d’une structure extrêmement légère. Il s’agit d’un simple site WordPress, sans nom de domaine propre, et une partie de ses rubriques renvoie désormais vers des erreurs 404.

Ce détail n’est pas anodin. Lorsqu’Apple rachète une entreprise, son site est souvent fermé ou partiellement vidé, même si dans ce cas précis il y avait très peu d’éléments à faire disparaître.

Le montant du rachat n’a pas été révélé publiquement. Mais au vu de la taille de Patchflyer, il pourrait s’agir de l’une des acquisitions les plus modestes jamais réalisées par Apple.