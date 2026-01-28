Apple concrétise aujourd’hui son offensive sur le marché de la création numérique avec le lancement officiel de son abonnement Creator Studio. Dévoilée il y a deux semaines, cette nouvelle offre par abonnement regroupe les applications professionnelles d’Apple pour un tarif unique de 12,99 euros par mois (ou 129 euros par an).

Un pack de plusieurs logiciels dopés à l’intelligence artificielle

Creator Studio s’articule autour des poids lourds des applications d’Apple : Final Cut Pro (montage vidéo), Logic Pro (audio) et Pixelmator Pro (retouche image, acquis par Apple en 2024), tous disponibles sur Mac et iPad. Le bundle inclut également les outils Mac complémentaires que sont Motion, Compressor et MainStage.

Si ces logiciels restent disponibles à l’achat individuel classique, l’abonnement Creator Studio devient le seul moyen d’accéder à des fonctionnalités d’intelligence artificielle exclusives. Apple verrouille ainsi l’accès à ses outils les plus avancés derrière l’offre payante, bien que les versions autonomes continueront de recevoir des mises à jour standard.

Parmi les exclusivités réservées aux abonnés, on note :

Final Cut Pro : recherche visuelle et textuelle par IA dans les transcriptions pour isoler des séquences, détection améliorée du rythme musical et nouveaux éléments graphiques dynamiques.

recherche visuelle et textuelle par IA dans les transcriptions pour isoler des séquences, détection améliorée du rythme musical et nouveaux éléments graphiques dynamiques. Logic Pro : ajout d’un Session Player générant des lignes de basse et de synthé, analyse harmonique par IA de n’importe quel fichier audio ou MIDI et accès aux packs de sons iPad directement sur Mac.

ajout d’un Session Player générant des lignes de basse et de synthé, analyse harmonique par IA de n’importe quel fichier audio ou MIDI et accès aux packs de sons iPad directement sur Mac. Pixelmator Pro : nouveaux outils de déformation, maquettes pour produits et une version iPad entièrement nouvelle.

nouveaux outils de déformation, maquettes pour produits et une version iPad entièrement nouvelle. Suite iWork (Pages, Keynote, Numbers) : bien que gratuites, ces applications gagnent via l’abonnement des fonctions IA comme la génération de diapositives, le remplissage intelligent de données (Magic Fill) et un outil de super-résolution pour les images.

Prix réduits pour les étudiants et la configuration requise

Contrairement à ses habitudes passées, Apple ne permet pas de s’abonner à une seule application « version Creator Studio » à prix réduit : c’est le pack complet ou rien. L’entreprise propose toutefois une tarification intéressante pour le secteur éducatif, avec un abonnement à seulement 2,99 euros par mois (ou 29,99 euros par an) pour les étudiants et enseignants.

L’abonnement, qui peut être partagé avec jusqu’à cinq membres de la famille, s’accompagne d’un mois d’essai gratuit pour tous. Une offre étendue à trois mois est proposée pour l’achat d’un nouveau Mac ou d’un iPad éligible (équipé d’une puce A16, A17 Pro ou M).

Côté technique, l’accès aux fonctionnalités complètes nécessite les dernières versions des systèmes d’exploitation (iOS 26, iPadOS 26 et macOS Tahoe). Le matériel est aussi mis à l’épreuve : la plupart des logiciels Mac exigent au minimum une puce M1, tandis que sur tablette, Final Cut Pro et le nouveau Pixelmator Pro requièrent au moins une puce A16.