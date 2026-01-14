Apple maintient la vente de Final Cut Pro pour Mac en licence perpétuelle à 349,99 €, mais l’arrivée de l’abonnement Apple Creator Studio sème le doute sur l’avenir de cette version. Si Bryan O’Neil Hughes, responsable marketing chez Apple, a confirmé dans une interview à CineD que les outils intelligents comme la recherche visuelle, la recherche de transcription et la détection de rythme seront présents partout, la question de l’égalité stricte des fonctionnalités à long terme reste ouverte.

Le même Final Cut Pro pour tout le monde ?

Le site d’Apple précise qu’une partie du contenu premium sera exclusive aux abonnés Creator Studio, bien que la version achetée continuera de recevoir des mises à jour pour fonctionner comme prévu. À ce stade, Apple n’a pas garanti explicitement que 100 % des futures fonctions intelligentes seront portées pour ceux qui ont acheté la licence perpétuelle, créant une incertitude que la promesse de mises à jour ne dissipe pas totalement.

À l’inverse, la situation est limpide pour l’audio : Logic Pro et MainStage offriront exactement les mêmes fonctionnalités, quel que soit le mode de paiement choisi.

Des changements pour les applications avec Apple Creator Studio

La fragmentation s’accentue avec les autres logiciels de l’abonnement. Pixelmator Pro illustre parfaitement cette nouvelle stratégie à deux vitesses : seul la version avec Apple Creator Studio débloquera le nouvel outil « Déformation » permettant de déformer les calques, privant les acheteurs uniques de cette nouveauté.

La suite bureautique iWork (Keynote, Pages et Numbers) et Freeform adoptent une logique similaire. Bien qu’elles restent accessibles sans frais et continueront d’évoluer, elles intègrent désormais une dimension payante. Les abonnés Apple Creator Studio bénéficieront d’un accès exclusif à un « Content Hub » riche en photos, graphismes, modèles premium et thèmes. Freeform recevra également des fonctions intelligentes réservées aux abonnés plus tard dans l’année.

Ce virage vers une offre complexe, mêlant gratuité, achat unique et abonnement à 12,99 €/mois ou 129 €/an, suscite la déception d’une partie de la clientèle réfractaire aux abonnements, malgré le maintien d’options d’achat définitif. Pour rappel, Apple Creator Studio sera disponible à partir du 28 janvier.