Apple propose aujourd’hui au téléchargement la release candidate d’iOS 26.4 (build 23E244) sur iPhone et d’iPadOS 26.4 sur iPad. Elle arrive après plusieurs bêtas.

Release candidate disponible pour iOS 26.4

La release candidate correspond à la version finale distribuée aux développeurs et testeurs publics. Malgré tout, il est nécessaire de faire plusieurs tests pour s’assurer que tout fonctionne comme prévu. Si c’est bel et bien le cas, alors Apple proposera exactement cette version d’ici les prochains jours pour le public. Mais s’il y a un bug gênant, Apple le corrigera et proposera une version révisée. Il n’y a pas encore d’information sur les changements avec la release candidate du jour par rapport à la précédente bêta.

iOS 26.4 propose plusieurs nouveautés. Apple Music accueille la fonction Playlist Playground qui permet de générer des playlists musicales par IA à partir d’un prompt texte. L’application propose également un nouvel outil conçu pour repérer facilement les concerts à proximité, ainsi qu’une interface revue pour les albums et les playlists, désormais présentés avec des visuels pleine page.

L’application Apple Podcasts apporte la prise en charge native des podcasts vidéo, facilitant leur création, leur distribution et leur monétisation. Par ailleurs, Apple teste le chiffrement de bout en bout pour les messages RCS, garantissant une sécurité renforcée dans les échanges entre utilisateurs d’iPhone et d’appareils Android. Parmi les autres nouveautés, la protection des appareils volés est désormais activée par défaut, un widget musical ambiant fait son apparition et l’application Sommeil propose de nouvelles mesures sur le temps de coucher moyen, entre autres améliorations.

Dans le cas de la bêta 4, on retrouve l’ajout de nouveaux emojis.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez ainsi télécharger la release candidate d’iOS 26.4. La version finale pour tout le monde devrait logiquement arriver dans quelques jours. Mais il n’y a pas encore une date de sortie précise.

Dans le même temps, Apple propose la release candidate de macOS 26.4 (build 25E241) sur Mac, watchOS 26.4 (build 23T239) sur Apple Watch, tvOS 26.4 (build 23L240) sur Apple TV et de visionOS 26.4 (build 23O244) sur Apple Vision Pro.