Pornhub s’appuie désormais sur le système de vérification d’âge intégré par Apple au Royaume-Uni. La maison mère du site, Aylo, a donc accepté ce nouveau système de confirmation d’âge afin de redonner l’accès au site, le tout dans le cadre des nouvelles obligations imposées par l’Online Safety Act.

Apple, l’intermédiaire inattendu de la vérification d’âge

Depuis iOS 26.4, les utilisateurs britanniques peuvent désormais confirmer qu’ils ont au moins 18 ans via leur compte Apple, certains éléments déjà associés à leur identifiant, une carte bancaire ou une méthode de vérification complémentaire. L’objectif est de limiter l’accès des mineurs aux contenus réservés aux adultes, et ce sans multiplier les contrôles directement gérés par chaque site.

Aylo estime que cette approche est l’une des plus solides du marché. Le groupe affirme que la vérification au niveau de l’appareil proposée par Apple constitue « l’une des protections les plus fortes et les plus difficiles à contourner » permettant d’empêcher les mineurs d’accéder à des contenus (très) inadaptés.

Un compromis entre conformité et confidentialité

Moins de documents à confier aux sites adultes

Pour les internautes, l’enjeu est aussi celui de la vie privée. Beaucoup hésitent à transmettre une pièce d’identité, un selfie ou des informations bancaires à des plateformes adultes. ce que l’on peut aisément comprendre à l’heure où les « fuites » de bases de données se multiplient. En passant par Apple, Pornhub peut s’appuyer sur un système de validation parfaitement intégré à l’écosystème iPhone, sans avoir à demander directement des documents d’identification à chaque visite sur le site.

Cette solution ne règle pas tous les problèmes : fort logiquement le système mis en place par Apple concerne uniquement les utilisateurs iPhone et iPad au Royaume-Uni, tandis que les VPN ou les appareils non compatibles peuvent encore contourner une partie du dispositif.