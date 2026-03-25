Apple déploie au Royaume-Uni une nouvelle étape de contrôle parental. Avec iOS 26.4, certains usages liés à iCloud et au compte Apple nécessitent désormais une vérification d’âge, ce qui signifie que pour accéder à des fonctionnalités spécifiques ou effectuer certaines actions, l’utilisateur devra prouver qu’il a au moins 18 ans.

Une vérification intégrée aux réglages du compte

La procédure s’effectue directement dans les Réglages. Deux méthodes sont proposées : associer une carte bancaire au compte ou scanner un document d’identité. Pour les comptes existants, Apple peut aussi s’appuyer sur une méthode de paiement déjà enregistrée afin d’éviter une étape supplémentaire.

Des protections activées par défaut en cas de doute

Si l’utilisateur a moins de 18 ans — ou s’il ne procède pas à la vérification — Apple active automatiquement des garde-fous pensés pour limiter l’exposition à des contenus sensibles, soit :

Web Content Filter , qui peut restreindre l’accès à certains sites dans Safari et les navigateurs tiers ;

, qui peut restreindre l’accès à certains sites dans Safari et les navigateurs tiers ; Communication Safety, qui affiche des alertes lors de l’envoi ou de la réception d’images et de vidéos comportant de la nudité.

Ofcom salue l’initiative

Le régulateur britannique des communications voit dans cette annonce un signal fort, même si Apple n’est pas explicitement contraint d’imposer une vérification d’âge à iOS ou à l’App Store dans le cadre de l’Online Safety Act. Dans une réaction transmise à la presse, Ofcom estime que « la décision d’Apple de faire du Royaume-Uni l’un des premiers pays à bénéficier de nouvelles protections pour les enfants sur les appareils est une vraie victoire pour les enfants et les familles ».

Renforcer la sécurité des mineurs tout en limitant la friction pour les adultes, l’équilibre est délicat à trouver pour les systèmes de vérification d’âge. Reste à voir enfin si le système mis en place au Royaume-Uni préfigure un déploiement plus large sur d’autres marchés.