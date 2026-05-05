PCS, marque du groupe Creacard spécialisée dans les solutions de paiement prépayées, annonce l’arrivée d’Apple Pay sur deux cartes de sa gamme Absolut. Les détenteurs d’une carte PCS Absolut ou d’une PCS Absolut Carte Virtuelle peuvent désormais l’ajouter à Apple Wallet pour effectuer des paiements depuis un iPhone, une Apple Watch, un iPad ou un Mac compatible.

Ce déploiement concerne les achats en magasin, via les terminaux acceptant le paiement sans contact NFC, ainsi que les paiements en ligne et dans les applications prenant en charge Apple Pay. Pour PCS, cette intégration marque une nouvelle étape dans l’adaptation de ses cartes prépayées aux usages mobiles.

Deux cartes PCS compatibles avec Apple Pay

La compatibilité annoncée concerne pour l’instant deux produits : PCS Absolut, sous forme de carte physique prépayée, et PCS Absolut Carte Virtuelle, pensée pour les achats numériques. Une fois la carte ajoutée à Apple Wallet, l’utilisateur peut régler ses achats sans saisir les informations de sa carte à chaque transaction compatible.

En magasin, le paiement s’effectue en approchant l’iPhone ou l’Apple Watch du terminal. Sur Internet ou dans une application, Apple Pay permet de valider l’achat avec l’authentification prévue par l’appareil, comme Face ID, Touch ID ou le code de déverrouillage.

PCS n’indique pas de modification tarifaire liée à cette nouveauté. L’entreprise ne donne pas non plus de calendrier précis pour une éventuelle extension à d’autres cartes de son portefeuille.

Les cartes prépayées se rapprochent des usages bancaires classiques

L’arrivée d’Apple Pay sur des cartes prépayées s’inscrit dans une tendance plus large : les moyens de paiement alternatifs adoptent progressivement les fonctionnalités devenues courantes dans les banques traditionnelles et les néobanques. Les wallets mobiles comme Apple Pay, Google Wallet ou Samsung Wallet sont aujourd’hui intégrés à de nombreuses offres de paiement, notamment pour simplifier les achats du quotidien.

Les cartes prépayées répondent à plusieurs usages : mieux contrôler ses dépenses, séparer certains paiements, effectuer des achats en ligne ou accéder à un moyen de paiement sans nécessairement utiliser une carte bancaire classique. L’ajout d’un portefeuille mobile renforce cette logique en rendant la carte plus facilement utilisable depuis un smartphone ou une montre connectée.

Une intégration via Apple Wallet

PCS met en avant l’utilisation de la fonctionnalité Wallet Extension, qui facilite l’ajout des cartes éligibles dans Apple Wallet. Selon l’entreprise, cette intégration doit permettre un parcours plus direct pour les utilisateurs concernés, notamment lors de l’activation de la carte dans l’environnement Apple.

Du côté de la sécurité, Apple Pay repose sur un système de jeton de paiement : le numéro réel de la carte n’est pas transmis directement au commerçant lors de la transaction. Les paiements nécessitent également une validation depuis l’appareil, par biométrie ou par code. Ces mécanismes ne remplacent pas les précautions habituelles, mais ils limitent l’exposition des données de carte lors des achats compatibles.

Creacard prépare un déploiement plus large

Creacard présente ce lancement comme une première étape dans sa stratégie autour des wallets mobiles. Le groupe indique vouloir étendre cette fonctionnalité à plusieurs programmes de cartes, sans préciser lesquels à ce stade.

L’enjeu dépasse les seuls particuliers. PCS et Creacard adressent également des besoins professionnels, avec des programmes de cartes pouvant servir à encadrer des dépenses, distribuer des moyens de paiement ou accompagner certains usages métiers. Dans ce contexte, la compatibilité avec les portefeuilles mobiles peut devenir un critère attendu, en particulier pour les entreprises cherchant des solutions de paiement plus simples à déployer.

Avec cette annonce, PCS aligne une partie de son offre Absolut sur les habitudes de paiement mobile déjà bien installées chez de nombreux utilisateurs d’iPhone. Le lancement reste limité, mais il pourrait ouvrir la voie à une généralisation progressive d’Apple Pay sur d’autres cartes du groupe Creacard.