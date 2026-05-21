L’écosystème Apple continue de marquer des points dans le secteur de l’éducation. Kansas City Public Schools engage une transition technologique majeure : le district scolaire américain a annoncé son passage vers un modèle « tout Apple », avec le remplacement progressif de plus de 30 000 PC Windows et Chromebooks par des appareils de la marque à la pomme.

Plus de 4 500 MacBook Neo déjà commandés

La première étape concerne les élèves de 8e grade et au-delà, pour lesquels plus de 4 500 MacBook Neo ont déjà été acquis. Les classes plus jeunes continueront d’utiliser le parc existant d’iPad et de MacBook Air du district.

Dans son annonce, Kansas City Public Schools explique vouloir investir dans des technologies capables d’accompagner la croissance des effectifs et les besoins futurs des élèves. Le directeur technique du district, Scott Jones, résume ainsi l’importance des produits Apple dans la formation : « Les élèves sont désormais fiers de leurs écoles parce qu’ils disposent des meilleurs produits. »

Apple mise sur le MacBook Neo dans l’éducation

Sécurité, durabilité et prix plus accessible

Pour Apple, ce contrat représente évidemment une vitrine importante. Lors de ses derniers résultats trimestriels, le directeur financier Kevan Parekh avait déjà cité Kansas City comme exemple de l’adoption du MacBook Neo dans l’éducation. Il décrivait ce modèle comme offrant « une combinaison sans précédent de qualité, de valeur et de sécurité de pointe » particulièrement attractive pour les écoles et les entreprises.

Lancé en mars 2026, le MacBook Neo se distingue par un prix d’entrée de 599 dollars (699 euros en France) et par l’utilisation de la puce A18 Pro. Ce positionnement le rend plus compétitif face aux Chromebooks, longtemps privilégiés par les établissements scolaires pour leur coût réduit et leur simplicité de gestion.

Le choix de Kansas City montre en tout cas qu’Apple a les moyens de reconquérir l’école publique américaine avec une offre plus abordable, et ce sans abandonner son discours traditionnel sur la fiabilité et la sécurité de son écosystème. Si l’expérience se révèle concluante, d’autres districts pourraient être tentés de suivre le même chemin.