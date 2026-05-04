Nous sommes le 4 mai et cela signifie qu’il s’agit du Star Wars Day, à savoir une journée qui met en avant la célèbre saga créée par George Lucas. Apple Music participe à l’aventure avec une playlist musicale dédiée.

Star Wars Day même sur Apple Music

« Que la Force soit avec vous. Toutes les musiques emblématiques de Star Wars, réunies dans une seule playlist », indique la description sur Apple Music. On retrouve 66 morceaux au total avec une durée de 4 heures et 13 minutes. Il y a aussi bien les musiques des films que celles des séries en prises de vues réelles et des séries d’animation à retrouver en streaming.

#MayThe4th be with you! Celebrate @StarWars Day with all of the iconic music from your favorite films, now on Apple Music. https://t.co/vwGZDFtpQ9 pic.twitter.com/se8prLYhKV — Apple Music (@AppleMusic) May 4, 2026

Pour ceux qui se demandent pourquoi le Star Wars Day a lieu le 4 mai : cette fête a lieu précisément le 4 mai en raison d’un jeu de mots anglais « May the Fourth be with you » qui fait écho à la célèbre réplique « May the Force be with you » (Que la Force soit avec vous). Née de l’initiative des fans dans les années 2010, elle a été adoptée par Lucasfilm et Disney, devenant un phénomène culturel mondial.

Elle réunit fans du monde entier pour honorer les films, séries, jeux vidéo et produits dérivés à travers des événements, déguisements et hommages. C’est aussi l’occasion d’avoir parfois des annonces de nouveaux contenus. En l’occurrence, Lucasfilm et Disney en profitent pour mettre en avant The Mandalorian and Grogu, le prochain film Star Wars qui sortira au cinéma le 20 mai.