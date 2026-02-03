Les abonnés à Apple Music peuvent dès à présent retrouver leur playlist personnalisée Replay 2026. Cela regroupe toutes les musiques que vous écoutez le plus durant l’année.

Fidèle à son calendrier habituel, Apple active cette fonctionnalité début février, une fois les données du premier mois de l’année sont traitées. Contrairement à la rétrospective de fin d’année, la playlist Replay 2026 se distingue par sa nature dynamique. Il ne s’agit pas d’un simple bilan figé, mais d’une liste de lecture vivante qui classe vos 100 chansons les plus écoutées. Ce classement évolue chaque semaine, s’affinant au fil des mois pour refléter vos nouvelles obsessions musicales, jusqu’à devenir votre top 100 définitif en décembre.

Apple Music Replay 2026 is now available in the Music app: pic.twitter.com/rJU4yuLlmQ — Chance Miller (@ChanceHMiller) February 3, 2026

Comment accéder à la playlist Apple Music Replay 2026

Pour consulter votre classement, il suffit de se rendre dans l’onglet « Accueil » de l’application Apple Music et de faire défiler l’écran jusqu’à la section Replay. La playlist est également accessible via la version Web du service en se connectant avec son identifiant Apple. Une fois ajoutée à votre bibliothèque, elle se mettra à jour automatiquement chaque week-end sans action supplémentaire de votre part.

Si la playlist n’apparaît pas immédiatement, pas de panique. La génération de ces listes personnalisées peut prendre plusieurs heures. Toutefois, deux obstacles principaux peuvent empêcher son activation. La première est un historique d’écoute désactivé. Assurez-vous que l’option pour utiliser l’historique d’écoute est bien activée dans Réglages > Apps > Musique.

La seconde raison est un volume d’écoute insuffisant. Apple exige un seuil minimum de données pour générer un classement pertinent. Si vous avez peu utilisé Apple Music en janvier, la playlist Replay 2026 apparaîtra automatiquement dès que vous aurez écouté davantage de musiques.