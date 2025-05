Shazam lance aujourd’hui une nouvelle playlist sur Apple Music qui a pour nom « Hits viraux ». C’est un moyen de mettre en avant les musiques qui sont populaires sur TikTok et d’autres plateformes.

Les musiques tendances dans une playlist sur Apple Music

Voici comment Shazam décrit sa playlist « Hits viraux » :

Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur la musique en vogue. La nouvelle playlist de Shazam ne se contente pas de recenser les hits les plus populaires sur TikTok. Elle présente l’ensemble des titres qui font fureur sur toutes les plateformes, qu’il s’agisse de streaming, de réseaux sociaux, de spots télévisés ou de ce banger de 2004 qui ressurgit soudainement dans les bars et lors d’événements sportifs. Vous trouverez ici les morceaux les plus populaires du monde entier, identifiés par des millions d’auditrices et d’auditeurs curieux qui appuient frénétiquement sur le bouton Shazam. Rendez-vous tous les jours pour découvrir les dernières nouveautés.

Comme on peut le voir, la playlist se repose sur les données de Shazam. Le service de reconnaissance musical analyse les musiques les plus shazamées par ses utilisateurs et les regroupe ici dans sa playlist.

Il y a 50 morceaux dans la liste de lecture. Shazam la renouvelle tous les jours afin de proposer de la variété.

Apple a racheté Shazam en décembre 2017 pour 400 millions de dollars. Il a fallu attendre septembre 2018 pour que la transaction soit réellement validée. Les utilisateurs de produits Apple ont depuis eu une meilleure intégration avec cet outil qui permet de connaître le titre d’une musique juste en l’écoutant quelques secondes. Il y a notamment un bouton dédié au niveau du centre de contrôle sur iOS, ainsi qu’un accès via Siri sur iPhone, iPad et Mac.