Avec iOS 26.4, Apple Music propose Playlist Playground, une fonction qui génère des playlists musicales avec l’intelligence artificielle. Au départ, il était naturel de penser que cela s’appuyait sur Apple Intelligence en local. Mais ce n’est pas le cas en réalité.

Générer des playlists IA avec Apple Music ne dépend pas d’Apple Intelligence

Apple Music explique que Playlist Playground peut générer une playlist avec l’IA, et ce en quelques secondes. L’utilisateur n’a qu’à faire une simple requête et l’IA exécute. C’est en place avec iOS 26.4, mais il se trouve que des utilisateurs d’iPhone 13 et iPhone 13 Pro ont également accès à cette nouveauté.

Apple Intelligence nécessite au moins l’iPhone 15 Pro pour fonctionner. Le fait que Playlist Playground soit aussi accessible sur des iPhone plus anciens confirment donc que le système ne base pas sur l’IA maison d’Apple en local.

S’ajoute à cela un autre élément : la version bêta d’Apple Music sur Android a été mise à jour en version 5.2 et il se trouve que l’on retrouve là aussi Playlist Playground pour générer des playlists IA. Or, Apple Intelligence n’est pas disponible sur Android.

Plusieurs hypothèses peuvent exister pour le fonctionnement. Soit Apple Music envoie la requête sur les serveurs Private Cloud Compute dédiés à Apple Intelligence et gère tout à distance. Soit Apple passe par un service tiers. Il pourrait s’agir de ChatGPT d’OpenAI ou bien de Gemini de Google, étant donné que le fabricant a des partenariats avec les deux pour d’autres tâches.

En l’état, Playlist Playground est uniquement disponible aux États-Unis sur Apple Music. Il n’est pas précisé quand ce sera disponible en France et dans les autres pays.