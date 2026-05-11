Apple TV tient l’un de ses plus grands succès critiques avec The Studio. La comédie satirique portée par Seth Rogen vient de remporter le prix International aux BAFTA Television Awards 2026, ajoutant une nouvelle récompense à une saison déjà exceptionnelle. deux autres BAFTA Awards ont été remis à des productions Apple TV, soit le meilleur scénario d’une série dramatique pour Slow Horses et la meilleure réalisation de documentaire pour Vietnam : la guerre qui a changé l’Amérique.

Une première historique pour une comédie

Si l’on en croit Apple, The Studio devient donc la première comédie de l’histoire à remporter toutes les grandes récompenses majeures sur une même saison. La série avait déjà gagné le prix de la meilleure comédie aux Emmy Awards, aux Golden Globes et aux Critics Choice Awards, avant donc de s’imposer au Royaume-Uni face à des concurrents de poids comme The Bear, The Diplomat, The White Lotus, Pluribus et Severance. La série de Seth Rogen fait donc mieux que le phénomène Ted Lasso (toujours sur Apple TV).

Aux Emmy Awards, la série avait déjà marqué les esprits avec 13 trophées, un record pour une première saison de comédie. Ce parcours fait désormais de The Studio l’une des productions les plus récompensées de l’année.

Apple TV confirme son ambition dans la comédie premium

Une saison 2 déjà en tournage

Matt Cherniss, responsable des programmes d’Apple TV, salue « le parcours historique » de la série, qu’il juge « tout simplement stupéfiant ». Le dirigeant ajoute que ce succès témoigne du « talent, de la créativité et de l’innovation » de Seth Rogen, Evan Goldberg et de toute l’équipe créative.

La saison 2 est actuellement en tournage même si Apple n’a pas encore annoncé de date de diffusion. La première saison avait été lancée au printemps 2025, et un retour fin 2026 ou début 2027 paraît plutôt plausible.