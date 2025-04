Apple TV+ n’est pas reparti bredouille des BAFTA Television Craft Awards, une cérémonie qui s’est tenue hier soir pour célébrer la partie « technique » des films, séries et documentaire, soit le mixage audio, le montage ou la Musique Originale (oui, c’est un peu étrange de trouver la BO dans ces catégories techniques). Pour rappel, les BAFTA Television Awards récompensent chaque année les meilleures émissions, performances et productions britanniques. Apple avait remporté 4 BAFTA Television Craft Awards en 2024 (Montage et Son pour Slow Horses, Conception de production et Musique originale pour Silo) … et repart cette année avec un nombre identique de statuettes.

Les 4 BAFTA Television Craft Awards remportés par Apple TV+ sont :

– Slow Horses pour le meilleur montage (Robert Frost) ainsi le meilleur son (Andrew Sissons, Martin Jensen, Joe Beal, Alex Ellerington, Duncan Price, Abbie Shaw) pour une œuvre de fiction

– Bad Sisters pour la meilleure Musique originale (Tim Phillips, PJ Harvey) pour une œuvre de fiction

– et enfin The Velveteen Rabbit pour la Meilleure équipe technique (Tom Bidwell, Jennifer Perrott, Rick Thiele, Sarah Brewerton, Anna Rackard, James Mather) dans une œuvre destinée aux enfants.

A noter qu’Apple TV+ compte également trois nominations aux BAFTA Television Awards (cérémonie le dimanche 11 mai), ces trois nominations étant pour Slow Horses (Meilleur acteur principal/Gary Oldman – Meilleur acteur dans un second rôle /Jonathan Pryce – Meilleur acteur dans un second rôle /Christopher Chung).