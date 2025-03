Les nominations pour les prestigieux BAFTA Awards sont tombées, et c’est peu dire qu’Apple TV+ réalise une bonne moisson avec pas moins de 13 séries ou documentaires nominés dans un myriade de catégories. Sans trop de surprise, Slow Horses mène le bal avec 6 nominations, sachant qu’aucun autre programme Apple TV+ hormis Masters of the Air n’est nominé plus d’une fois.

Voici donc la liste des programmes Apple TV+ nominés pour les prochains BAFTA Awards (qui se dérouleront le 27 avril pour les BAFTA Awards techniques, et le 11 mai pour les BAFTA Television Awards) :

Slow Horses est nominé dans les catégories suivantes :

Meilleur acteur — Gary Oldman

Mailleur acteur dans un second rôle — Jonathan Pryce

Meilleur acteur dans un second rôle — Christopher Chung

Meilleur montage pour une fiction — Robert Frost

Meilleur musique originale pour une fiction — Daniel Pemberton, Toy Drum

Meilleur son pour une fiction – Andrew Sissons, Martin Jensen, Joe Beal, Alex Ellerington, Duncan Price, Abbie Shaw

Shrinking est nominé pour la catégorie suivante :

Meilleur scénario de comédie — Brett Goldstein

Silo est nominé pour la catégorie suivante :

Meilleurs effets visuels et spéciaux — Daniel Rauchwerger, Raphael Hamm, Stefano Pepin, Richard Stanbury, Ian Fellows, Paul Bongiovanni

Bad Sisters est nominé dans la catégorie suivante :

Meilleure musique originale pour une fiction — Tim Phillips, PJ Harvey

Masters of the Air est nominé dans la catégorie suivante :

Meilleure Production Design — Chris Seagers

Meilleures effets visuels et spéciaux — Neil Corbould, Caimin Bourne, Stuart Heath, Glen Winchester

Earthsounds est nominé dans la catégorie suivante :

Meilleur son: Factual

The Velveteen Rabbit est nominé dans la catégorie suivante :

Children’s Craft Team — Tom Bidwell, Jennifer Perrott, Rick Thiele, Sarah Brewerton, Anna Rackard, James Mather

Pour rappel, Apple TV+ était reparti des BAFTA 2024 avec 4 statuettes.