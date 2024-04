Les séries Apple TV+ Slow Horses et Silo ont réalisé un véritable carton aux Bafta Television Craft Awards 2024.

Après les victoires de Bad Sisters et The Essex Serpent l’an dernier, Apple TV+ a été de nouveau honoré par la British Academy of Film and Television Arts.

Les 4 prix pour ces deux séries ont été remportés dans les catégories dites « techniques », soit :

Meilleur montage pour Slow Horses

Meilleur son pour Slow Horses

Meilleur décor pour Silo

Meilleure musique originale pour Silo

Et ce n’est pas fini car Slow Horses est aussi nominé pour les prochains Bafta Television Awards, qui récompensent les meilleures créations ainsi que les réalisateurs, scénaristes et les comédiens. La série britannique apparait donc dans la catégorie de la meilleure série dramatique tandis que Jack Lowden (toujours pour Slow Horses) est nominé dans la catégorie du meilleur second rôle. A noter aussi que le formidable show Hannah Waddingham: Home for Christmas est nominé dans la catégorie du meilleur divertissement et que Le Poltergeist d’Enfield est nominé dans la catégorie du meilleur documentaire.