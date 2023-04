L’excellente série irlandaise Bad Sisters et la non moins excellente mini-série The Essex Serpent ont récolté deux awards lors de la cérémonie des BAFTA techniques (sur 9 nominations au total). Jane Petrie a remporté le BAFTA des meilleurs costumes pour la série The Essex Serpent tandis que Peter Anderson Studio rafle logiquement un award pour son générique (Best Titles & Graphic Identity) de la série Bad Sisters.

A noter que The Essex Serpent concourrait face à des poids lourds comme The Crown et The English, Bad Sisters étant aussi opposé à The Essex Serpent dans sa catégorie de prix. Plus tôt dans l’année, Apple TV+ avait remporté le BAFTA du meilleur court métrage d’animation pour L’enfant, la Taupe, le Renard et le Cheval.

La principale cérémonie des BAFTA se tiendra le 14 mai prochain. Les programmes Apple TV+ y sont nommés 6 fois, notamment pour les séries Slow Horses, Black Bird et encore une fois Bad Sisters. En tout et pour tout cette année, Apple TV+ a récolté 15 nominations pour les BAFTA.