Apple TV confirme sa confiance dans Margo a des problèmes d’argent. La série de comédie portée par Elle Fanning aura donc droit à une saison 2, alors même que le final de la première saison n’a pas encore été diffusé. On peut donc supposer que l’audience est au rendez-vous pour cette nouveauté qui a rapidement séduit la critique et le public.

Une comédie sociale déjà bien installée

Lancée le mois dernier sur Apple TV, Margo a des problèmes d’argent a rapidement décroché le label Certified Fresh sur Rotten Tomatoes, signe d’un accueil critique très favorable. La série suit Margo, jeune femme issue d’un milieu atypique, fille d’une ancienne serveuse de Hooters et d’un ex-catcheur professionnel, qui tente de surnager dans une vie quotidienne aussi chaotique qu’involontairement drôle.

Étudiante en rupture de parcours et aspirante écrivaine, Margo voit surtout sa vie basculer avec l’arrivée d’un bébé ; les factures s’accumulent et les solutions financières semblent se raréfier. Mais peu importe ces soucis, puisque Margo doit « trouver une voie pour avancer ». Adaptée du roman de Rufi Thorpe, la série mélange avec brio l’humour à des thématiques difficiles (la précarité et la maternité dans un contexte de survie économique). L’argent (ou le manque d’argent) devient ici un moteur dramatique autant qu’un ressort comique.

Un casting cinq étoiles pour Apple TV

Elle Fanning et Michelle Pfeiffer déjà nommées

Le renouvellement intervient aussi après les premières nominations de la série aux Gotham Television Awards 2026. Elle Fanning concourt dans la catégorie meilleure performance principale dans une comédie, tandis que Michelle Pfeiffer est nommée pour le meilleur second rôle féminin. Le casting réunit également Nicole Kidman, Nick Offerman et Greg Kinnear. Du 5 étoiles donc.

Adaptée du roman de Rufi Thorpe, la série mélange humour, précarité, maternité et survie économique dans une Amérique où l’argent devient un moteur dramatique autant qu’un ressort comique.

Avec cette commande anticipée, Apple TV montre qu’elle continue de miser sur des comédies premium portées par de grands noms. Margo’s Got Money Troubles pourrait ainsi devenir l’un des nouveaux piliers de son catalogue, entre satire sociale, récit d’émancipation et chronique générationnelle.

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