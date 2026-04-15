Apple TV enrichit aujourd’hui son catalogue avec Margo a des problèmes d’argent, une nouvelle mini-série originale qui mêle l’humour acide à un regard sans concession sur les réalités économiques contemporaines. L’un des atouts maitres de cette série est son casting 3 étoiles, puisqu’on y retrouve des acteurs et actrices aussi connus qu’Elle Fanning, Michelle Pfeiffer, Nicole Kidman ou bien encore Nick Offerman.

Une héroïne confrontée à une spirale financière

La série raconte les mésaventures de Margo (Elle Fanning), une jeune femme brillante mais en difficulté financière suite à une grossesse non désirée, qui tente de naviguer dans une vie où les choix financiers deviennent rapidement des dilemmes moraux. Endettement, pression sociale, décisions impulsives : le récit s’articule autour d’une descente progressive dans une situation que la pauvre Margo ne maîtrise plus totalement. Le ton de la série ne se veut pas dramatique malgré ses sujets assez lourds (précarité, pression des réseaux sociaux, etc), et alterne de vrais moments de comédie. Michelle Pfeiffer joue la mère de Margo, ancienne serveuse de chez Hooters, et Nick Hofferman son père, un ancien catcheur à la retraite.

Le showrunner de la série n’est autre que David E. Kelley (qui est aussi le mari de Michelle Pfeiffer) une figure incontournable de la télévision américaine que l’on retrouve derrière plusieurs productions prestigieuses dont Ally McBeal, Présumé Innocent (sur Apple TV), ou bien encore Big Little Lies.

Une production dans la lignée des récents succès Apple TV

Avec Margo a des problèmes d’argent, Apple TV poursuit donc une stratégie éditoriale plutôt haut de gamme, en misant sur des œuvres à forte identité et avec des noms prestigieux au casting. Des noms ronflants et un showrunner reconnu suffiront-ils à assurer à cette série un vrai succès ? Les trois premiers épisodes de Margo a des problèmes d’argent son immédiatement disponibles sur Apple TV.