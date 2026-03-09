Apple TV commence à lever le voile sur l’un de ses lancements les plus attendus de 2026. La plateforme vient de publier la bande-annonce de Margo des problèmes d’argent, une mini-série adaptée du roman à succès de Rufi Thorpe et portée par un casting digne du grand écran. Aux commandes, on retrouve David E. Kelley, figure incontournable de la télévision américaine, déjà derrière plusieurs productions prestigieuses.

Une adaptation très attendue d’un best-seller

Le récit suit Margo (Elle Fanning), une jeune femme qui quitte l’université et tente de garder le cap alors qu’elle devient mère, que les factures s’empilent et que les solutions se raréfient. Sur fond de précarité et de débrouille, la série promet un mélange de comédie et d’émotion, avec une attention particulière portée aux liens familiaux et aux choix parfois impossibles.

Un casting “cinéma” emmené par Elle Fanning

Des têtes d’affiche et une production haut de gamme

Elle Fanning incarne donc Margo, entourée notamment de Michelle Pfeiffer, Nicole Kidman et Nick Offerman. La distribution comprend également Thaddea Graham, Greg Kinnear et Marcia Gay Harden, entre autres. L’ambition est aussi du côté de la production, avec l’implication de boites de prod habituées aux projets premium, ce qui positionne la série comme un pari majeur pour Apple TV au printemps.

Margo a des problèmes d’argent débutera le mercredi 15 avril 2026 avec trois épisodes, puis un épisode par semaine jusqu’au 20 mai. Pour rappel, Apple TV est proposé à 12,99 euros par mois (et inclus dans la formule Apple One).