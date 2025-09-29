Apple TV+ vient de dévoiler le tout premier trailer de sa prochaine série de thriller, Down Cemetery Road, avec en vedette l’actrice Emma Thompson qui cumule ici les rôles de tête d’affiche et de productrice exécutive. Adaptée du roman policier éponyme de Mick Herron, la série suit Sarah Tucker (jouée par Ruth Wilson), dont la vie bascule après un évènement inattendu. Le pitch : « Lorsqu’une maison explose dans une banlieue tranquille d’Oxford et qu’une jeune fille disparaît dans la foulée, sa voisine Sarah Trafford (Ruth Wilson) cherche à la retrouver à tout prix et fait appel à la détective privée Zoë Boehm (Emma Thompson). Zoë et Sarah se retrouvent aussitôt au cœur d’une conspiration complexe qui révèle que des personnes que l’on croyait mortes depuis longtemps sont toujours de ce monde, tandis que d’autres bien vivantes rejoignent rapidement l’au-delà. »

La série propose un casting 5 étoiles avec Ruth Wilson dans le rôle de Sarah Tucker, Emma Thompson dans celui de Zoë Boehm, Adeel Akhtar en Hamza, Nathan Stewart-Jarrett en Downey, Tom Goodman-Hill en Gerard, Darren Boyd en C., Tom Riley en Mark, Adam Godley en Joe Silverman, Sinead Matthews en Denise/ »Wigwam », Ken Nwosu en Rufus, Fehinti Balogun en Amos, Aiysha Hart en Paula et Steven Cree en Bob Poland.

Down Cemetery Road démarrera sur Apple TV+ le mercredi 29 octobre avec la diffusion des deux premiers épisodes, suivi d’un épisode chaque mercredi. Apple précise que la série au complet (huit épisodes) sera disponible dès le 10 décembre prochain.