Une nouvelle série thriller va débarquer sur Apple TV+. La plateforme de streaming annonce Down Cemetery Road, avec Emma Thompson et Ruth Wilson au casting. Cela s’inspirera du roman éponyme de Mick Herron.

Lorsqu’une maison explose dans une banlieue tranquille d’Oxford et qu’une jeune fille disparaît dans la foulée, la voisine Sarah Tucker devient obsédée par sa recherche et demande l’aide de la détective privée Zoë Boehm. Zoë et Sarah se retrouvent soudain au cœur d’une conspiration complexe qui révèle que des personnes que l’on croyait mortes depuis longtemps sont toujours parmi les vivants, tandis que les vivants rejoignent rapidement les morts.

Emma Thompson jouera le rôle de Zoë Boehm et Ruth Wilson sera Sarah Tucker. Morwenna Banks sera la principale scénariste de la série.

« Down Cemetery Road a toutes les caractéristiques de l’écriture drôle et acerbe de Mick Herron, et je suis ravi que nous lui donnions vie sur Apple TV+ avec un casting aussi brillant », a déclaré Jay Hunt, directeur de la création d’Apple TV+ pour l’Europe. « Emma Thompson et Ruth Wilson en feront un compagnon incontournable de Slow Horses sur notre service ».

Il n’y a pour le moment pas d’informations complémentaires. Rien n’est dit sur le reste du casting, le nombre d’épisodes, le nombre de saisons ou encore la date de sortie.