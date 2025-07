Apple TV+ vient de dévoiler les toutes premières images de sa prochaine série de thriller, Down Cemetery Road, portée par l’actrice Emma Thompson qui cumule ici les rôles de tête d’affiche et de productrice exécutive. Adaptée du roman policier éponyme de Mick Herron, la série suit Sarah Tucker (jouée par Ruth Wilson), dont la vie bascule après l’explosion d’une maison dans une banlieue paisible d’Oxford, explosion suivie de la disparition d’une fillette. Hantée par cette disparition mystérieuse, Sarah fait équipe avec l’enquêtrice Zoë Boehm (interprétée par Emma Thompson), et les deux femmes se retrouvent plongées dans une conspiration où les morts ne le sont peut-être pas tous et où les vivants disparaissent à leur tour.

La série réunit un casting prestigieux avec Ruth Wilson dans le rôle de Sarah Tucker, Emma Thompson dans celui de Zoë Boehm, Adeel Akhtar en Hamza, Nathan Stewart-Jarrett en Downey, Tom Goodman-Hill en Gerard, Darren Boyd en C., Tom Riley en Mark, Adam Godley en Joe Silverman, Sinead Matthews en Denise/ »Wigwam », Ken Nwosu en Rufus, Fehinti Balogun en Amos, Aiysha Hart en Paula et Steven Cree en Bob Poland. Le lancement de la série est prévu pour le mercredi 29 octobre avec la diffusion des deux premiers épisodes, suivi d’un épisode chaque mercredi. Pour les adeptes de binge waching Apple précise que la série au complet (huit épisodes) sera disponible dès le 10 décembre prochain pour l’ensemble des abonnés.