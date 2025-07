Apple TV+ a dévoilé les premières images de The Savant, sa prochaine série à suspense avec Jessica Chastain en vedette ((“The Eyes of Tammy Faye,” “The Good Nurse,” “George & Tammy,” Broadway’s “A Doll’s House”). A noter que Jessica Chastain est aussi productrice exécutif sur la série pour le compte de Freckle Films. La production globale est assurée par FIFTH SEASON. Outre Chastain, le casting comprend Nnamdi Asomugha, Cole Doman, Jordana Spiro, Trinity Lee Shirley, Toussaint Francois Battiste et la guest star Pablo Schreiber.

The Savant sera diffusé sur Apple TV+ le vendredi 26 septembre 2025, les deux premiers épisodes étant disponibles à cette date. La série suit « The Savant » (Jessica Chastain), une enquêtrice sous couverture dotée de capacités exceptionnelles dont l’objectif est d’infiltrer les groupes de haine en ligne afin d’arrêter les leaders les plus extrémistes. Avec des enjeux dramatiques et des rebondissements que l’on espère soigneusement orchestrés, The Savant pourrait bien s’annoncer comme l’un des rendez-vous phares de la rentrée sur Apple TV+, un de plus dira t-on après la salve de grosses sorties que le service Apple accueille depuis des mois.