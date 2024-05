La série est programmée depuis 2021 : WondLa est une série d’animation produite et réalisée par Skydance Animation (Luck), un studio d’animation dirigé par John Lasseter, l’ancien directeur artistique de Pixar. La série est basée sur le livre de science-fiction pour enfants The Search for Wondla de Tony DiTerlizzi. On suivra donc l’histoire d’Eva Nine, une jeune femme qui a passé la plus grande partie de sa vie à vivre sous terre avant d’être forcée de fuir à l’extérieur et de survivre avec un robot nommé Muthr, un extra-terrestre nommé Rovander Kitt et un ours aquatique nommé Otto. A noter qu’Apple TV+ a déjà signé pour deux saisons de la série, qui s’annonce il est vrai plutôt réussie au plan graphique. Le style « Pixar » est très présent sur les premiers clichés publiés.

Le pitch : « Curieuse, enthousiaste et vive d’esprit, Eva est une adolescente comme les autres… à une différence près : elle est élevée seule par une gouvernante robot, Muthr, dans un bunker souterrain ultramoderne. Le jour de ses 16 ans, son sanctuaire est attaqué. Forcée à rejoindre la surface de la Terre, elle découvre un monde qui n’a rien à voir avec ce à quoi elle s’attendait. La planète Terre, rebaptisée Orbona, est peuplée d’extraterrestres et d’animaux étranges. Aucun autre humain en vue. Otto, un adorable ourson d’eau géant avec qui Eva partage des pouvoirs télépathiques, Rovender, un extraterrestre capricieux au passé trouble, et Muthr accompagnent Eva dans sa quête pour retrouver les humains, sa maison et son véritable destin. »

La première saison de WondLa démarrera sur Apple TV+ le 28 juin prochain.