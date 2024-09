Après une bataille d’enchères avec Netflix, Apple TV+ a finalement décroché une nouvelle série intitulée Margo’s Got Money Troubles (Margo a des problèmes d’argent), avec en vedettes les actrices Elle Fanning (qui tient le rôle principal), Nicole Kidman et Michelle Pfeiffer.

Le pitch : « Margo Millet (Elle Fanning), fille d’une serveuse de Hooters et d’un ex-catcheur professionnel, a toujours su qu’elle devrait se débrouiller seule. Elle s’inscrit dans un collège communautaire local et ne sait toujours pas comment elle pourra gagner sa vie. Alors qu’elle cherche encore sa voie, Margo finit par avoir une liaison avec son professeur d’anglais, une liaison brève mais suffisante pour que la jeune femme tombe enceinte. Malgré sa situation personnelle compliquée, elle décide tout de même de garder le bébé, par naïveté et parce qu’elle pense que quelque chose de plus grand l’attend.

À vingt ans, Margo se retrouve donc seule avec un bébé, sans emploi et au bord de l’expulsion. Et évidemment elle a urgemment besoin d’argent rapidement. Quand son père éloigné, Jinx, se présente à sa porte et demande à emménager avec elle, Margo accepte en échange d’une aide pour la garde de l’enfant. Margo commence alors à élaborer un plan : elle va lancer un compte OnlyFans, et s’appuiera sur les conseils de Jinx issus du monde du catch (Par exemple, comment créer un personnage captivant et faire en sorte que votre public tombe amoureux de vous). Serait-ce la solution ? »

Elle Fanning et Nicole Kidman sont toutes deux productrices exécutives de cette série en huit parties basée sur le livre succès de Rufi Thorpe. David E. Kelley et Dakota Fanning seront également producteurs exécutifs, le projet étant chapeauté par la société de production A24. David E. Kelley est aussi le showrunner de la série.