Basée sur le roman Dark Matter de Blake Crouch (publié en 2016), la série de S.F éponyme se dévoile enfin via un trailer de presque trois minutes. En voici le pitch : « La série suivra Jason Dessen (joué par Edgerton), un physicien, professeur et père de famille qui, une nuit, et alors qu’il rentrait chez lui dans les rues de Chicago, est enlevé dans une version alternative de sa vie. L’émerveillement se transforme rapidement en cauchemar lorsqu’il tente de revenir à sa réalité au milieu du paysage hallucinant des vies qu’il aurait pu vivre. Dans ce labyrinthe de réalités, il se lance dans un voyage déchirant pour retrouver sa vraie famille et la sauver de l’ennemi le plus terrifiant et le plus imbattable qu’il puisse imaginer : lui-même. » Outre Edgerton, le casting de la série comprend Jennifer Connelly (que l’on revue récemment dans Top Gun Maverick), Alice Braga, Jimmi Simpson, Dayo Okeniyi et Oakes Fegley.

A noter que Blake Crouch, l’auteur de Dark Matter, est crédité dans la série en tant que « créateur, producteur exécutif, showrunner et écrivain » ; L’acteur Edgerton est également l’un des producteurs exécutifs du programme aux côtés de Matt Tolmach et David Manpearl. Dark Matter est composé de neuf épisodes, les deux premiers étant diffusés le mercredi 8 mai (les épisodes suivants seront diffusés chaque semaine).