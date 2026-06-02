Apple fait savoir que l’App Store est actuellement en panne pour certains utilisateurs. Ce problème intervient quelques jours après une panne qui concernait pour le coup Apple Music.

Panne en cours pour l’App Store

« Certains utilisateurs sont concernés. Certains utilisateurs rencontrent peut‑être des problèmes avec ce service », indique simplement Apple sur sa page d’état du système pour la panne de l’App Store. Celle-ci a débuté à 22h28 et se veut toujours d’actualité à l’heure où cet article est publié.

Certains utilisateurs confirment sur les réseaux sociaux avoir des problèmes pour télécharger des applications ou des mises à jour, que ce soit sur iPhone ou sur iPad.

Comme à chaque fois, vous ne pouvez rien faire de particulier, si ce n’est patienter. Apple peut prendre quelques dizaines de minutes pour corriger le tir, tout comme le fabricant peut prendre quelques heures. Tout dépend l’origine exacte de la panne.

Dans le cas d’Apple Music il y a quelques jours, la panne avait concerné certains pays, mais pas la totalité. Il est possible que ce soit la même chose cette fois-ci avec l’App Store. Cela reste à confirmer.