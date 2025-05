Apple estime que l’App Store reste l’une des plateformes les plus sécurisées pour télécharger des applications, au point d’avoir bloqué plus de 9 milliards de dollars de transactions frauduleuses sur 5 ans, dont 2 milliards de dollars en 2024. Depuis son lancement en 2008, Apple a mis en place des mesures strictes pour protéger les utilisateurs et les développeurs.

Une lutte constante contre les comptes frauduleux

Les fraudeurs utilisent des méthodes toujours plus sophistiquées pour contourner les protections. Dans son rapport, Apple indique avoir renforcé son système antifraude pour détecter et éliminer rapidement les comptes malveillants. En 2024, la société a :

supprimé 146 000 comptes développeurs pour suspicion de fraude.

rejeté 139 000 inscriptions avant même que les applications ne soient soumises.

bloqué 711 millions de créations de comptes utilisateurs et désactivé 129 millions de comptes impliqués dans des activités suspectes, comme la manipulation des avis ou des classements.

Par ailleurs, Apple a détecté et bloqué plus de 10 000 applications illégitimes sur des boutiques d’applications tierces pirates, incluant des logiciels malveillants, des applications de contenu pour adultes ou des copies illégales d’applications légales.

Processus de vérification rigoureux et faux avis

Avant toute publication, chaque application passe entre les mains de l’équipe d’examen de l’App Store, qui examine près de 150 000 soumissions par semaine. En 2024, Apple a rejeté 1,9 million d’applications pour non-respect des normes de sécurité, de confidentialité ou d’expérience utilisateur.

Certains développeurs tentent de contourner les contrôles en cachant des fonctionnalités interdites. Apple a ainsi rejeté 43 000 soumissions pour code dissimulé et retiré 37 000 applications frauduleuses. De plus, 400 000 applications ont été refusées pour violation de la vie privée.

Pour améliorer leur visibilité, certains développeurs malveillants achètent des avis ou utilisent des bots. Apple a pris des mesures en 2024 :

Suppression de 143 millions d’avis et notes frauduleux.

Retrait de 7 400 applications des classements et 9 500 applications des résultats de recherche pour tromperie.

Ces actions permettent aux développeurs honnêtes de bénéficier d’un environnement plus équitable.

Protection des paiements et données bancaires

Apple a empêché 2 milliards de dollars de transactions frauduleuses en 2024. La société fait savoir qu’Apple Pay sécurise les paiements en générant un numéro unique pour chaque transaction, sans stocker les données de carte bancaire.

L’entreprise a également identifié 4,7 millions de cartes bancaires volées et a banni 1,6 million de comptes pour fraude. D’autre part, grâce à StoreKit, plus de 420 000 applications offrent un système de paiement intégré sécurisé.

Apple affirme rester déterminé à protéger les utilisateurs et les développeurs. La société dit améliorer constamment ses outils de détection et encourage les signalements en cas de suspicion de fraude.

Ce rapport intervient à un moment où Apple perd un peu le contrôle de l’App Store. Aux États-Unis, la justice a obligé le fabricant à autoriser les développeurs à mettre des liens dans leurs applications qui renvoient vers des paiements externes et ne pas prendre une commission. En Europe, Apple a dû autoriser les boutiques d’applications tierces.