Apple partage une nouvelle étude qui a pour vocation de mettre en avant l’App Store et plus particulièrement la prévention des fraudes. La société assure que ses outils ont permis d’empêcher 7 milliards de dollars de transactions frauduleuses au cours des quatre dernières années.

Dans le détail, Apple affirme avoir empêché plus de 1,8 milliard de dollars de transactions frauduleuses rien qu’en 2023, et 7 milliards de dollars au cours de la période allant de 2020 à 2023. Le fabricant a bloqué plus de 14 millions de cartes bancaires volées et a banni plus de 3,3 millions de comptes pour les empêcher d’effectuer d’autres transactions.

Plus de 1,7 million d’applications ont été rejetées en 2023 parce qu’elles ne respectaient pas les normes d’Apple en matière de confidentialité, de sécurité et de contenu. 118 000 comptes de développeurs ont été supprimés, contre 428 000 l’année dernière. Cette baisse n’est en réalité pas un point négatif. Cela s’explique par les nouveaux efforts déployés pour empêcher la création de comptes frauduleux, et par le fait que plus de 91 000 inscriptions de développeurs ont été rejetées pour des raisons de fraude.

Toujours selon les dires d’Apple, plus de 153 millions de comptes clients frauduleux ont été bloqués et près de 374 millions de comptes de développeurs et de clients ont été fermés. La société dirigée par Tim Cook affirme avoir détecté et bloqué 47 000 applications illégitimes sur des sites pirates, et avoir arrêté près de 3,8 millions de tentatives d’installation ou de lancement d’applications distribuées illicitement par l’intermédiaire du programme Entreprise.

Enfin, l’équipe de l’App Store a analysé 6,9 millions de requêtes de développeurs (applications et mises à jour d’applications existantes) en 2023 et a aidé 192 000 développeurs à proposer leurs premières applications sur l’App Store.