Si vous avez des difficultés pour télécharger ou mettre à jour une application sur l’App Store, vous n’êtes pas les seuls. Apple fait savoir que sa boutique d’applications connaît actuellement une panne sur iPhone, iPad et Mac.

Nouvelle panne pour l’App Store

Selon la page d’état du système d’Apple, la panne de l’App Store a débuté à 18h06 et se veut toujours d’actualité à l’heure où cet article est publié. Il y a un point « positif » dans cette affaire : cela concerne certains utilisateurs et non la totalité.

« Certains utilisateurs sont concernés. Certains utilisateurs rencontrent peut‑être des problèmes avec ce service », indique le message d’Apple. Il n’y a pas plus de détails pour le moment. La seule information concrète est que cela a commencé à 18h06.

Comme c’est souvent le cas avec les pannes des services Apple, il n’y a pas grand-chose à faire, si ce n’est patienter. Le correctif pourrait prendre plusieurs heures avant d’être réellement en place.

La précédente panne des services Apple a eu lieu plus tôt cette semaine. C’était en lien avec celle d’Amazon Web Services (AWS) qui a eu un impact sur de nombreux sites et services sur Internet. Cela avait concerné Apple Music, l’App Store et Apple TV pendant plusieurs heures.