L’App Store connaît actuellement une panne auprès de nombreux utilisateurs. Il est possible de naviguer sur la boutique, mais le fait de télécharger une application ne marche pas.

Si vous essayez de télécharger une application en appuyant sur le bouton « Obtenir », une brève animation apparaît puis le bouton « Obtenir » s’affiche de nouveau. Le problème est identique si vous tentez de relancer le téléchargement. Il y a le même souci pour les applications qui ont déjà été téléchargées auparavant. L’icône du nuage apparaît, mais le fait d’appuyer dessus ne change rien et le téléchargement ne se lance pas.

Le site d’état du système d’Apple n’indique aucune panne pour l’App Store. Mais il est bon de noter que ce site peut parfois prendre du temps pour indiquer les problèmes. Il est préférable de s’appuyer sur les témoignages des utilisateurs.

Anyone else having issues with the App Store? Not letting me download any new apps and won’t load my list of previously purchased apps.#Appstore_down

— Harry (@stfuha33y) October 16, 2024