Si vous avez rencontré des difficultés pour accéder à App Store Connect ou Apple Podcasts Connect il y a quelques heures, sachez que vous n’étiez pas seul en ce cas. Apple a en effet confirmé que ces deux plateformes ont été hors service, empêchant potentiellement les utilisateurs d’y accéder.

Le problème a été signalé sur la page État du système d’Apple, qui permet de suivre les interruptions de service. D’autres services, tels que Apple Business Manager et AppleCare, ainsi que certaines API comme celles d’App Store Connect et TestFlight, ont également été touchés. La bonne nouvelle, c’est que les ingénieurs d’Apple ont bien travaillé : depuis peu, ces services sont de nouveau pleinement fonctionnels.

On note qu’il y a quelques années à peine, ces pannes de service étaient rarissimes chez Apple, et qu’il était de bon ton de s’en moquer lorsque de tels incidents se déroulaient du côté de PlayStation ou Microsoft, nettement plus coutumiers du fait. Il faut croire que la gestion d’immenses centres de données et des infrastructures réseau nécessaire a considérablement complexifié la maintenance courante, et que petit à petit Apple a fini de rentrer dans le rang des entreprises chez qui de telles choses arrivent…