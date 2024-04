Cela aurait-il à voir avec les gros soucis apparus quelques heures plus tôt avec WhatsApp et Instagram ? Toujours est-il que pendant plusieurs heures cette nuit, de nombreux services Apple sont tombés en rade, une situation qui a été réglée assez tôt dans la matinée. Avec le décalage horaire (c’était la nuit en France mais la fin d’après midi aux Etats-Unis par exemple), cela signifie que des millions d’utilisateurs de produits Apple n’ont pas pu accéder à leurs services pommés. En rade donc, l’App Store, Apple Arcade, Apple Books, Apple Fitness+, Apple Music, Apple TV+, mais aussi des services moins connus comme Apple Sport ou bien encore Apple School Manager. Les utilisateurs concernés ont précisé qu’il était impossible de se connecter aux services sus-cités, une situation assez rare pour Apple, surtout à cette échelle.

Tout est revenu progressivement à la normale depuis, sans le moindre communiqué de la firme de Cupertino concernant les causes de cette panne massive, ce qui n’est pas forcément tout à fait rassurant (et ce même si Apple n’est pas un cador de la com en situation de crise).