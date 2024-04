La progression semble en effet inéluctable. Counterpoint a fait ses petites projections, et le constat semble pour le moins implacable : les services devraient représenter le quart du chiffre d’affaires d’Apple d’ici 2025 ! En d’autres termes, les services rapporteraient à Apple plus de dollars que n’importe quel autre produit de l’entreprise, hormis bien sûr l’iPhone. Si l’on en croit les données de Counterpoint, la part des services dans le CA d’Apple a plus que doublé en 10 ans, passant de 9% en 2015 à 23% en 2023. Le pourcentage devrait être de 24% cette année, et donc de 25% l’an prochain. Le Mac, l’iPad ou l’Apple Watch seraient loin derrière, comme cela est d’ailleurs déjà le cas depuis au moins 2018. En 2023, le Mac devrait ainsi représenter à peine le quart du CA des services Apple (Apple TV+, iCloud, iTunes, Fitness+, App Store, AppleCare, Apple One, Apple Pay, etc.).

Apple a plus que réussi sa diversification vers les services

Les services Apple pourraient donc culminer à 100 milliards de dollars de recettes en 2025 ! Cette croissance rapide de la part des services prouve à tout le moins que la stratégie d’Apple consistant à se diversifier sur les services et de ne plus seulement miser sur le hardware a été la bonne. De fait on constate à quel point la firme de Cupertino a beaucoup plus de difficultés à gérer l’après-iPhone : l’Apple Car a été abandonné, et l’Apple Vision Pro ne semble pas être en mesure de changer la donne avant pas mal de temps (et avant un tarif accessible déjà).