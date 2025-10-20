Les services d’Apple, dont Apple Music, l’App Store et Apple TV, ont connu une importante panne ce matin. La situation a duré quelques heures avant un retour à la normale.

Plusieurs services d’Apple en panne

Les services en panne ont été Apple Music, l’App Store, Apple TV, TestFlight, Apple Jeux, l’App Store Connect et les mises à niveau pour le stockage iCloud. Les utilisateurs étaient dans l’impossibilité de les utiliser normalement.

Dans le cas d’Apple Music par exemple, streamer une musique n’était plus possible. Une erreur « Impossible de se connecter. La page n’a pas pu se charger. Réessayez » apparaissait à l’écran. La situation était similaire au niveau de l’App Store où télécharger une application ou une mise à jour était impossible. En ce qui concerne Apple TV, cela a coupé le visionnage des séries et films.

La panne des différents services Apple a débuté peu avant 6 heures du matin. Apple n’était pas vraiment bavard, indiquant seulement que tel ou tel service pouvait rencontrer des perturbations. « Nous enquêtons et vous tiendrons informés dès que nous aurons plus d’informations », pouvait-on lire sur la page d’état du système. Finalement, il n’y a pas eu d’information complémentaire.

Selon les dires d’Apple, la panne a commencé à 5h48 du matin et se veut maintenant résolue depuis 8h23. La précédente panne a eu lieu il y a quelques jours et concernait l’application Plans et son service Localiser.