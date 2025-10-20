Apple Music, l’App Store et Apple TV de retour après une panne
Les services d’Apple, dont Apple Music, l’App Store et Apple TV, ont connu une importante panne ce matin. La situation a duré quelques heures avant un retour à la normale.
Plusieurs services d’Apple en panne
Les services en panne ont été Apple Music, l’App Store, Apple TV, TestFlight, Apple Jeux, l’App Store Connect et les mises à niveau pour le stockage iCloud. Les utilisateurs étaient dans l’impossibilité de les utiliser normalement.
Dans le cas d’Apple Music par exemple, streamer une musique n’était plus possible. Une erreur « Impossible de se connecter. La page n’a pas pu se charger. Réessayez » apparaissait à l’écran. La situation était similaire au niveau de l’App Store où télécharger une application ou une mise à jour était impossible. En ce qui concerne Apple TV, cela a coupé le visionnage des séries et films.
La panne des différents services Apple a débuté peu avant 6 heures du matin. Apple n’était pas vraiment bavard, indiquant seulement que tel ou tel service pouvait rencontrer des perturbations. « Nous enquêtons et vous tiendrons informés dès que nous aurons plus d’informations », pouvait-on lire sur la page d’état du système. Finalement, il n’y a pas eu d’information complémentaire.
Selon les dires d’Apple, la panne a commencé à 5h48 du matin et se veut maintenant résolue depuis 8h23. La précédente panne a eu lieu il y a quelques jours et concernait l’application Plans et son service Localiser.