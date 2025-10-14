Deux services d’Apple ont été en panne aujourd’hui, à savoir Localiser et l’application Plans. Cela n’a pas touché tous les utilisateurs, mais Apple annonce ce soir avoir corrigé le tir.

Une panne pour Apple Plans et Localiser

« Les utilisateurs rencontrent un problème avec Plans. Nous enquêtons et vous tiendrons informés dès que nous aurons plus d’informations », indiquait le message d’Apple sur sa page d’état du système. La panne avait débuté aux alentours de 18 heures. Elle est maintenant corrigée, il est de nouveau possible d’utiliser l’application Plans sans rencontrer de problème.

L’histoire est similaire pour le service Localiser. Apple a partagé un message faisant état d’une indisponibilité auprès de certains utilisateurs. Ils ne pouvaient ainsi plus localiser leurs appareils perdus ou leurs amis. Il a fallu attendre quelques heures pour avoir un retour à la normale.

Il faut savoir qu’Apple commente rarement la raison des pannes de ses services. C’est le cas ici : nous ne savons pas pourquoi Plans et Localiser ont connu des perturbations.

Pour le reste, tout est affiché en vers sur la page d’état du système d’Apple. Ainsi, vous pouvez utiliser l’ensemble des services sans aucun problème. Cela peut être l’App Store, iCloud, iMessage, Apple Music, Apple Pay, HomeKit, Siri, la sauvegarde iCloud, les notes iCloud et plus encore.