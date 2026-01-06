À l’occasion du CES 2026, Pioneer a levé le voile sur une nouveauté majeure pour l’audio embarqué, soit premier système CarPlay compatible avec le son spatial Dolby Atmos. Baptisé SPHERA, ce nouvel autoradio promet d’étendre une technologie jusqu’ici réservée à quelques véhicules haut de gamme à un public bien plus large.

Le Dolby Atmos arrive sur le marché des accessoires audio pour auto

Depuis plusieurs années, Apple déploie le Dolby Atmos et l’audio spatial sur ses appareils et services, notamment via Apple Music. Dans l’automobile, cette expérience immersive restait toutefois limitée aux constructeurs intégrant du matériel spécifique en usine. Avec SPHERA, Pioneer change la donne en rendant le Dolby Atmos accessible via une installation « classique » (après l’achat du véhicule)

Fait notable, le système ne nécessite ni haut-parleurs dédiés au plafond ni configuration complexe. Le récepteur exploite l’installation audio existante du véhicule grâce à une architecture optimisée à quatre canaux, fonctionnant avec des enceintes avant et arrière standards.

Calibration intelligente et interface moderne

Pour garantir un rendu cohérent malgré l’acoustique souvent imparfaite des habitacles, Pioneer intègre sa technologie Pure Autotuning. Celle-ci ajuste automatiquement l’alignement temporel, les niveaux et les fréquences afin de positionner l’auditeur au centre de la scène sonore.

Le SPHERA est équipé d’un large écran tactile capacitif HD de 10,1 pouces et prend en charge CarPlay sans fil, Android Auto sans fil ainsi que le Bluetooth. Une interface en écran partagé permet d’afficher la navigation tout en contrôlant la musique ou les réglages du système.

Conçu pour une compatibilité étendue avec de nombreux véhicules, ce nouvel autoradio sera commercialisé au printemps 2026, avec un prix de départ annoncé autour de 1 300 dollars/euros.