Avec iOS 18.4, Apple a mis en place une nouvelle fonctionnalité sur l’App Store s’appuyant sur l’intelligence artificielle : des résumés synthétisant les avis des utilisateurs pour offrir un aperçu rapide de la réputation d’une application ou d’un jeu. Aujourd’hui, la société dévoile les coulisses de cette fonctionnalité.

Pour générer ces résumés, Apple s’appuie sur un modèle de langage (LLM) en plusieurs étapes. L’objectif est de produire des synthèses équilibrées et fidèles à l’opinion des utilisateurs. La firme de Cupertino met en avant quelques critères clés, à savoir la sécurité, l’équité, la véracité et l’utilité. Elle reconnaît cependant les défis liés à l’agrégation des avis, notamment leur disparité.

Les commentaires évoluent constamment, que ce soit après une mise à jour, l’ajout de fonctionnalités ou des corrections de bugs. Les résumés d’avis d’utilisateurs par IA sur l’App Store doivent donc s’adapter en temps réel, tout en tenant compte aussi bien des critiques courtes que des avis détaillés. Autre difficulté : certains avis contiennent des remarques hors sujet, que le modèle doit ignorer.

Un filtrage rigoureux des avis sur l’App Store

Dans un premier temps, le LLM écarte les avis signalés pour spam, contenant des insultes ou suspects de fraude. Ensuite, plusieurs modules spécialisés, également basés sur des modèles de langage, analysent les commentaires restants. Ils en extraient les idées principales, identifient les thèmes récurrents et équilibrent les points positifs et négatifs. Le résultat final consiste à un texte concis, généralement compris entre 100 et 300 caractères.

Pour garantir la qualité des résumés, Apple a entraîné des LLM spécifiques à chaque étape du processus. Durant le développement, des milliers de résumés ont été évalués manuellement par des employés. Ces derniers ont vérifié leur pertinence, leur structure et leur conformité aux règles de modération.

Pour l’instant, les résumés d’avis d’utilisateurs sur l’App Store sont uniquement disponibles en anglais. Mais Apple a déjà dit que d’autres langues seront prises en charge dans le courant de l’année.