Comme attendu, Apple se met à utiliser de l’intelligence artificielle sur l’App Store pour résumer les avis laissés par les utilisateurs sur chaque application. Cela commence avec iOS 18.4.

L’idée est simple : avoir un résumé par IA des avis d’utilisateurs afin de se faire une idée globale de l’expérience de l’application avant de la télécharger. Il est bien sûr possible de lire chaque avis. Mais pour ceux qui le souhaitent, le résumé est disponible et il s’affiche juste en dessous de la note. D’autres entreprises font la même chose, dont Amazon sur les fiches de produits.

Il y a une limitation en l’état : c’est uniquement disponible en anglais aux États-Unis et cela ne concerne que quelques applications sur l’App Store. Mais Apple assure que d’autres langues seront prises en charge dans le courant de l’année.

Voici ce qu’indique le fabricant :

À partir d’iOS 18.4 et d’iPadOS 18.4, les utilisateurs pourront consulter un nouveau résumé d’avis sur la page produit de l’App Store afin d’obtenir plus facilement des informations sur les applications et les jeux en un coup d’œil. Généré à l’aide de grands modèles de langage (LLM), chaque résumé compile en un court paragraphe les points forts et les informations clés de chaque avis d’utilisateur. Les résumés sont actualisés au moins une fois par semaine pour les applications et les jeux ayant fait l’objet d’un nombre suffisant d’évaluations pour pouvoir faire l’objet d’un résumé. Les utilisateurs peuvent appuyer sur le résumé et le maintenir enfoncé pour signaler un problème, et les développeurs peuvent également utiliser App Store Connect.