Apple va proposer une nouvelle fonctionnalité sur l’App Store qui résumera les avis des utilisateurs laissés sur les applications. L’idée sera d’aider rapidement les utilisateurs pour qu’ils se fassent une idée de la qualité.

Apple va mettre en avant les avis les plus fréquents des clients sur chaque application, en s’appuyant sur de l’intelligence artificielle. Le système se mettra automatiquement à jour lorsque de nouveaux avis seront publiés.

Il n’y a pas encore d’informations sur l’endroit exact où le résumé des avis sera affiché, mais on peut imaginer que ce sera à proximité de la description et des captures d’écran sur l’App Store.

L’idée est de permettre aux utilisateurs d’identifier plus facilement lorsqu’une application ne tient pas ses promesses dans l’App Store. Mais qui dit résumés générés par IA dit de potentiels problèmes de compréhension. Que faire dans ce cas ? Apple fait savoir aux développeurs qu’ils pourront faire un signalement lorsque le résumé ne correspond pas vraiment aux différents avis :

Une application peut avoir un résumé qui met en évidence les commentaires les plus courants des clients et les sentiments exprimés dans les avis des utilisateurs sur l’application. Les résumés sont actualisés au fur et à mesure que de nouveaux avis sont ajoutés. Les résumés sont disponibles dans certains pays et régions et pour les applications dont le nombre d’avis est suffisant pour fournir un résumé. Ils apparaissent sur la page produit de l’application. Si le résumé est inexact ou présente un autre problème, vous pouvez le signaler.