Il y a un problème sur l’App Store, avec certains utilisateurs d’iPhone qui ne sont pas en mesure de voir les derniers avis laissés par d’autres personnes. Les utilisateurs qui sont dans cette situation ne peuvent lire que les avis soumis jusqu’au 16 janvier 2024.

Un bug avec l’affichage des avis de l’App Store

Le problème semble localisé et non mondial. Selon MacRumors, les derniers avis sont absents sur l’App Store aux États-Unis et au Canada, mais pas au Royaume-Uni. Pour notre part, nous voyons des avis récents laissés sur l’App Store en France, que ce soit pour des applications françaises ou internationales. Nous ne sommes donc pas concernés, mais il se pourrait que vous le soyez.

Le souci concerne, semble-t-il, l’App Store sur iPhone, mais pas le Mac App Store. Pour sa part, Jeff Johnson, le développeur de l’extension StopTheMadness sur Safari, a indiqué qu’il pouvait voir un avis de son application soumis le 20 janvier dans l’outil de développement App Store Connect, mais qu’il ne pouvait pas le consulter sur l’App Store.

Il serait très surprenant qu’Apple ait besoin de proposer une mise à jour complète d’iOS pour résoudre ce problème avec l’App Store et les avis. Il faut plutôt s’attendre à une modification au niveau de ses serveurs pour corriger le tir. Mais nous ne savons pas encore quand le correctif verra le jour.