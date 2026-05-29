Apple annonce que son service de streaming Apple Music est actuellement en panne. Selon la page d’état du système, cela concerne certains utilisateurs et non la totalité.

Une panne en cours pour Apple Music

« Certains utilisateurs sont concernés. Des problèmes intermittents peuvent intervenir sur ce service », indique simplement Apple. La panne pour Apple Music a débuté à 17h40 et se veut toujours d’actualité à l’heure où cet article est publié.

Quelques témoignages sur les réseaux sociaux confirment des difficultés avec le service de streaming.

est ce que qqun a la file d’attente des sons aléatoires sur apple music qui ne fonctionne plus ? pic.twitter.com/H32oN2ZJdv — ellie ❄️ (@elliie_coptere) May 29, 2026

What’s going on @AppleMusic ?? Killing my morning routine 😭 — Bear (@tweetsbear5) May 29, 2026

is the apple music home page down?😭 — kaitꕤ (taylor’s version) (@eternalopalite) May 29, 2026

Comme à chaque fois qu’il y a une panne avec un service, Apple ne dit rien concernant le moment où tout reviendra à la normale. Il peut s’agir de quelques dizaines de minutes comme quelques heures. Vous ne pouvez rien faire de particulier en l’état, si ce n’est patienter pour retrouver un usage normal.

À l’inverse, Apple indique que tous ses autres services (iCloud, App Store, Apple TV, FaceTime, Siri, etc) sont fonctionnels. Le seul problème est Apple Music.