Une panne touche actuellement Apple Music. C’est Apple qui l’annonce directement de sa page d’état du système. Si l’on en croit le service de streaming, tout le monde n’est pas concerné.

Panne en cours sur Apple Music

« Certains utilisateurs sont concernés. Des problèmes intermittents peuvent intervenir sur ce service », indique le message pour la panne d’Apple Music. Apple précise que les problèmes ont débuté à 20h38 et sont toujours d’actualité.

Il s’agit en réalité de la deuxième panne qui touche la plateforme musicale en l’espace de quelques jours. La semaine dernière, il y a eu une panne qui a duré sept heures pour certains utilisateurs. Ce fut long pour le coup, bien que cela a surtout concerné les utilisateurs américains. En effet, les problèmes ont eu lieu quand c’était la nuit en Europe.

Mais aujourd’hui, la panne a lieu en soirée pendant l’Europe et l’après-midi aux États-Unis. Apple ne précise pas quand il y aura un retour à la normale. Vous ne pouvez rien faire de particulier si vous êtes concernés, si ce n’est pas patienter.

Ici, seul Apple Music est touché. Mais la panne de la semaine dernière avait également concerné l’iTunes Store. Cela empêchait l’achat de musiques, de films, de séries et de documentaires.