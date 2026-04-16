Apple annonce que l’iTunes Store connaît actuellement une panne. En revanche, les autres services (App Store, Apple Music, iCloud, etc) sont bien fonctionnels.

Panne en cours pour l’iTunes Store

Selon la page d’état du système d’Apple, la panne de l’iTunes Store a débuté à 19h43 et se veut toujours d’actualité. « Certains utilisateurs sont concernés. Certains utilisateurs rencontrent peut‑être des problèmes avec ce service », indique simplement la firme de Cupertino sans plus de précision.

Sur les réseaux sociaux, certains utilisateurs confirment avoir des difficultés à accéder à la boutique qui permet d’acheter des films, des séries, des documentaires ou encore des musiques. « L’iTunes Store est temporairement indisponible. Réessayez plus tard », indique l’application.

Is iTunes down ? pic.twitter.com/VGvSoP50xG — its barbie bitch (@itsbarbieboox) April 16, 2026

How convenient the iTunes Store is unavailable all of a sudden 😑 they scheming — reagan 🎀🦄 (@FukIzOnYoBizkit) April 16, 2026

Comme c’est le cas avec les pannes de services Apple, il n’y a pas grand-chose à faire dans l’immédiat, si ce n’est patienter. Un retour à la normale peut avoir lieu dans quelques minutes, quelques dizaines de minutes, voire quelques heures.

La précédente panne a concerné iCloud Mail. Apple indiquait le même message que pour l’iTunes Store. Il n’a pas fallu attendre longtemps pour un retour à la normale du service d’e-mail.