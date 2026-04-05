En plein jour de Pâques, Apple annonce une panne qui touche trois services d’iCloud : il y a iCloud Mail, iWork pour iCloud et Apple School Manager. Plusieurs utilisateurs n’y ont plus accès.

Une panne touche iCloud Mail et iWork

Sur sa page d’état du système, Apple indique que la panne a débuté à 16h19 et se veut toujours d’actualité. On peut lire : « Certains utilisateurs sont concernés. Certains utilisateurs rencontrent peut‑être des problèmes avec ce service ». C’est le même message pour les trois services. Le reste d’iCloud fonctionne normalement.

Il est difficile de savoir pour le moment combien d’utilisateurs sont réellement concernés par la panne du jour. Apple ne communique aucune information à ce sujet. En tout cas, plusieurs utilisateurs sur les réseaux sociaux confirment avoir des problèmes pour recevoir leurs e-mails.

Vous aussi vous recevez aucuns mails iCloud ????? — Diane (@dian3dessinge) April 5, 2026

iCloud Mail down for everyone else too?

Can't seem to open my photos or emails, support agent is clueless! (UK) — Ido (@sabababka) April 5, 2026

iCloud seems to be having some issues globally with their mail — Bjarn Bronsveld (@BjarnBronsveld) April 5, 2026

Comme à chaque panne d’un service Apple, il n’y a rien à faire si ce n’est patienter et attendre un retour à la normale. Cela peut prendre plusieurs dizaines de minutes comme plusieurs heures. Le fait que cela tombe un dimanche de Pâques n’aide pas vraiment qui plus est.