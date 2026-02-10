Apple annonce que quelques-uns de ses services sont actuellement en panne, dont Localiser. Le suivi est à retrouver sur la page d’état du système.

Une panne touche des services d’Apple

Localiser est le service le plus touché avec Apple annonçant une panne qui a débuté à 21h04. « Certains utilisateurs sont concernés. Ce service peut être lent ou indisponible », indique le message.

Pour rappel, le réseau Localiser d’Apple sert à retrouver ses appareils (iPhone, iPad, Mac, Apple Watch), ses AirTags et certains accessoires compatibles sur une carte, même s’ils sont hors ligne. Il s’appuie pour cela sur des centaines de millions d’appareils Apple qui détectent en Bluetooth un objet perdu à proximité et en transmettent la position de façon anonyme et chiffrée au propriétaire.

Outre Localiser, Apple évoque des problèmes pour les applications Web iCloud, le calendrier iCloud, le compte iCloud et la connexion, les contacts iCloud, Game Center, Mail iCloud et Photos. « Certains utilisateurs sont concernés. Certains utilisateurs rencontrent peut‑être des problèmes avec ce service », peut-on lire.

Comme c’est souvent le cas avec les pannes d’Apple, il n’y a pas grand-chose à faire pour le moment, si ce n’est patienter. Un retour à la normale peut avoir lieu dans quelques minutes, tout comme il pourrait avoir lieu dans quelques heures. Il faut maintenant attendre que le correctif soit appliqué par Apple au niveau de ses serveurs.